Sindir Inara Rusli, Bunga Zainal: Berat Banget Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Bunga Zainal kembali mencuri perhatian setelah melontarkan kritik tajam terhadap cara Inara Rusli membela diri di ruang publik.

Bunga menilai Inara terlalu gencar tampil di berbagai podcast tanpa menunjukkan penyesalan yang sepadan dengan persoalan yang ia hadapi.

Dia menyinggung ekspresi Inara yang dinilai tidak menunjukkan ketulusan saat membahas permintaan maaf.

Dua menyebut mimik Inara Rusli tampak ragu, seolah ingin membela diri namun juga sadar memiliki kesalahan.

"Mimik bibirnya itu kayak berat banget mau ngomong minta maaf,” kata Bunga, dikutip dari video yang diunggah akun bunga23zainal di TikTok, Jumat (17/1).

Bunga kembali mempertanyakan alasan Inara terus hadir di podcast sambil memaparkan cerita panjang lebar.

Baginya, langkah tersebut justru menimbulkan kesan bahwa Inara lebih fokus menjaga citra dibanding menunjukkan empati kepada pihak lain yang dirugikan.

“Gue tuh heran, masih bisa datang ke podcast, masih bisa cerita panjang lebar, tetapi rasa penyesalannya itu ke mana?” sindirnya.