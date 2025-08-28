menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Sindir Noel yang Terjaring KPK, Prabowo: Saya Malu

Sindir Noel yang Terjaring KPK, Prabowo: Saya Malu

Sindir Noel yang Terjaring KPK, Prabowo: Saya Malu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menjadi tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

Menurut Prabowo, anggota partai seharusnya berani mengoreksi diri untuk tak melakukan hal yang merugikan.

Prabowo mengingat bahwa saat sidang tahun DPR/MPR RI pada 15 Agustus lalu, dia menyindir kepada anggota Partai Gerindra yang melakukan korupsi, tak akan dilindungi.

Baca Juga:

“Eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader, kalau kader itu ikut pendidikan yang tadi itu dia harus belajar aduh dia tidak keburu ikut kaderisasi, tapi tetap agak malu saya,” ucap Prabowo, di Tangerang, pada Kamis (28/8).

“Sebetulnya orang itu menarik, mungkin dia khilaf,” lanjutnya.

Prabowo mempertanyakan bahwa apakah Noel tidak malu ketika diborgol, mengenakan baju tersangka, dan dilihat oleh pihak keluarga.

Baca Juga:

“Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanyanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kembali mengingatkan jajarannya bahwa sejak awal dilantik, dia ingin pemerintahannya bersih.

Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menjadi tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI