Sindiran Balik PSI buat Mori Hanafi Sebut Rezim Jokowi Jahat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali merespons pernyataan kontroversial anggota DPR Fraksi NasDem Mori Hanafi yang menuding rezim Joko Widodo (Jokowi) jahat lantaran proyek irigasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak berfungsi.
Ahmad Ali bahkan sempat memastikan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh kader NasDem saat ditanya awak media.
"Dari siapa? Bukan dulu Fraksi NasDem itu bagian daripada Pak Jokowi?" kata Ali di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).
Ali mengingatkan bahwa NasDem pernah menjadi pendukung utama pemerintahan Ahmad Ali.
Dia heran ketika kader partai itu kini justru menyerang mantan presiden yang pernah mereka dukung.
“Waktu itu NasDem masuk dalam bagian dukungan politik dan masuk dalam pemerintahan Jokowi. Kemudian kenapa menyebut rezim Jokowi Jahat?” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Ali menjelaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan proyek lintas-sektor yang melibatkan banyak lembaga, termasuk DPR sendiri.
Menurutnya, tidak tepat jika tidak berfungsinya bendungan langsung mengaitkan bahwa itu kesalahan presiden sebelumnya.
