Sinergi Askrindo dan Pemkab Bone Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah

Askrindo Gandeng Pemkab Bone Perkuat Pelindungan Risiko UMKM. Foto: Askrindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bone dalam upaya memperkuat pelindungan risiko bagi aktivitas ekonomi daerah.

Kolaborasi tersebut mencakup penjaminan suretyship dan layanan asuransi umum yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan produktif, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Bone pada 2025 tercatat sebesar 6,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,56 persen.

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran, menyatakan kerja sama ini merupakan respons terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan solusi penjaminan dan asuransi yang relevan dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan produktif yang inklusif,” ujar Fankar.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Rumah Jabatan Bupati Bone dengan dihadiri sejumlah pejabat dari Askrindo dan pemerintah daerah.

Di antaranya Division Head Corporate Secretary Askrindo Syafruddin, Plt. Regional Office Head VII Askrindo Ceri Fertiliawan, serta jajaran pimpinan daerah setempat.

