Sinergi bank bjb dan Perusahaan P3MI Dukung Pembiayaan Calon Pekerja Migran Indonesia

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat strategi pengembangan bisnis melalui perluasan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya bank bjb untuk memperluas akses pembiayaan, mengakselerasi pertumbuhan kredit, sekaligus menghadirkan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tiga perusahaan, yakni PT Wira Karitas, PT Tenriawaru Elit Internasional, dan PT Trias Insan Madani.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan oleh bank bjb Kantor Cabang Rawamangun dengan PT Trias Insan Madani pada Jumat, 6 November 2026. Selanjutnya, kerja sama dengan PT Wira Karitas dan PT Tenriawaru Elit Internasional dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026.

Penandatanganan PKS tersebut dihadiri CEO Regional 2 bank bjb Hindun Herdiyani, Pemimpin Cabang bank bjb Rawamangun I Wayan Westra Wijaya, Direktur Utama PT Trias Insan Madani Tan Siang, Komisaris PT Trias Insan Madani Tan Ling, Direktur Utama PT Wira Karitas Maria Moritcia Layasna Ginting, Direktur PT Wira Karitas Edy Simson Pardamean, Direktur Utama PT Tenriawaru Elit Internasional Dhiena Yuliawati, serta Komisaris PT Tenriawaru Elit Internasional Jake Junior Izhar Joaquin.

Melalui kerja sama tersebut, bank bjb berupaya mengoptimalkan potensi pembiayaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang membutuhkan dukungan finansial untuk mempersiapkan keberangkatan dan memenuhi kebutuhan penempatan di negara tujuan.

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Fasilitas KUR Penempatan PMI menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung kesiapan calon pekerja migran memasuki pasar kerja global.

Peluang pengembangan bisnis pada segmen ini semakin terbuka seiring dengan potensi penempatan tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara, khususnya kawasan Eropa.