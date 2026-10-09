Sinergi Bea Cukai & Bareskrim Polri Berbuah Manis, Sita 5 Kg Sabu-Sabu dari 3 Tersangka

jpnn.com, BOGOR - Tim gabungan Bea Cukai dan Bareskrim Polri memburu penyelundup narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) melalui operasi bersama yang digelar pada 28 September hingga 4 Oktober 2026.

Dari operasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, Bea Cukai Bogor, dan Satgas NIC 2 Direktorat IV Bareskrim Polri mengamankan lima kilogram sabu-sabu di wilayah Kota Bogor.

Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Ferry Surfiyanto mengungkapkan operasi ini berawal dari adanya informasi intelijen dari Satgas NIC 2 Bareskrim Polri mengenai sebuah kendaraan dari Sumatera menuju Surabaya yang diduga membawa narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP).

Diketahui, target operasi menggunakan sebuah mobil yang ditumpangi oleh dua orang berinisial F dan R.

"Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Direktorat Interdiksi Narkotika dan Bea Cukai Bogor segera memberikan bantuan taktis dengan mengerahkan dukungan alat x-ray portable, armada sepeda motor, serta personel tim penindak guna membentuk tim gabungan bersama Polri," ungkap Ferry dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Tim gabungan memulai rangkaian penindakan pada Senin (28/9), saat mobil target terpantau bergerak dari wilayah Bekasi menuju salah satu hotel di Kota Bogor.

Tim gabungan pun melakukan pembuntutan (tailing) dan membagi tim menjadi dua.

Tim kedua melaksanakan penggeledahan senyap di kamar hotel, tetapi hasilnya nihil.