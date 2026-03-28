Sinergi BRIN dan UAG University Dorong Transformasi Manajemen Talenta Riset

jpnn.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Ary Ginanjar melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, baru-baru ini.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung BRIN Thamrin tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengelolaan talenta riset nasional di tengah persaingan global.

Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia riset yang tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual, tetapi juga aspek emosional dan spiritual.

Founder UAG University Ary Ginanjar Agustian, menyatakan bahwa kondisi mental yang tepat menjadi faktor penting dalam melahirkan inovasi.

“Melalui momentum ini, kami berharap kerja sama ini menjadi titik awal lahirnya terobosan besar dalam riset Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menyoroti masih rendahnya jumlah peneliti di Indonesia dibandingkan negara lain, sehingga diperlukan strategi untuk mempercepat penguatan talenta riset.

Sebagai bagian dari solusi, UAG University menghadirkan program manajemen talenta berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan potensi peneliti secara lebih akurat.

Kepala BRIN Arif Satria, menilai pengelolaan talenta menjadi kunci dalam mencetak periset unggul yang mampu memberikan dampak nyata.