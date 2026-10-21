Sinergi Ciputra Group & Mitsui Fudosan, Membawa Standar Global ke Ecopolis

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah maupun jumlah bangunan yang berdiri di dalamnya.

Namun, tecermin dari kualitas sebuah kawasan perkotaan juga tercermin dari kemampuannya menghubungkan tempat tinggal dengan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga ruang untuk berinteraksi dan menikmati waktu bersama keluarga.

Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang Joni Jingga mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Ecopolis CitraRaya Tangerang, kawasan seluas sekitar 100 hektare yang dikembangkan sejak 2013 melalui kolaborasi Ciputra Group dan Mitsui Fudosan Asia, perusahaan pengembang properti asal Jepang.

Berada di dalam kawasan kota mandiri CitraRaya Tangerang yang membentang sekitar 2.760 hektare, Ecopolis tumbuh sebagai lingkungan yang memadukan hunian, area komersial, fasilitas gaya hidup, serta ruang yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Kolaborasi keduanya mempertemukan pengalaman Ciputra Group dalam membangun kawasan hunian dan kota mandiri di Indonesia dengan perspektif pengembangan properti dari Jepang,” kata Joni, Selasa (20/10).

Berbeda dengan kawasan hunian yang berkembang secara terpisah, Ecopolis berada di tengah ekosistem kota yang telah tumbuh.

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Berbagai fasilitas, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, institusi pendidikan, kawasan perkantoran, pusat olahraga, hingga destinasi rekreasi keluarga, telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat CitraRaya.

“Kondisi ini turut membentuk karakter kawasan, ketika kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi melalui beragam pilihan fasilitas di dalam lingkungan kota mandiri,” ujar Joni.