Sinergi Danantara, NeutraDC Gandeng PLN Siapkan Ekspansi Hyperscale Data Center

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan data center, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), operating company dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, memperkuat langkah ekspansi infrastruktur digital nasional melalui pengembangan data center yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Guna mendukung realisasi ekspansi tersebut, NeutraDC berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) dalam memastikan kesiapan pasokan energi bagi pengembangan fasilitas data center berskala hyperscale secara bertahap.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama NeutraDC Group Rakhmad Tunggal Afifuddin dengan General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Barat Muhammad Joharifin dan Direktur Utama PT PLN Electricity Services PLN Susiana Mutia, dengan disaksikan oleh Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy yang dilaksanakan di Bandung, Selasa (11/8).

Tidak hanya NeutraDC, penandatanganan juga dilakukan sejumlah perusahaan lainnya yang berkaitan pengadaan tenaga listrik di Cikarang.

Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas data center NeutraDC hingga mencapai 200 MW, sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia dalam menyediakan infrastruktur digital berskala besar di tengah pesatnya pertumbuhan kebutuhan kecerdasan buatan (AI), cloud computing, dan layanan digital.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari langkah strategis NeutraDC untuk memastikan pertumbuhan kapasitas data center didukung oleh infrastruktur energi yang reliable, scalable, dan resilient.

Bagi NeutraDC, kolaborasi dengan PLN menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung realisasi ekspansi data center sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai Digital Ecosystem Hub yang siap melayani kebutuhan AI.