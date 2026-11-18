Sinergi di Balik Layar: Motul Rayakan Dominasi Lando Norris dan McLaren di F1 Brasil
jpnn.com, JAKARTA - Aspal Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace selalu punya cara sendiri untuk menguji mental para pembalap Formula 1.
Ketika hujan mengguyur lintasan pada Grand Prix Brasil, Senin (9/11/2026), ketenangan menjadi barang paling mahal di balik kemudi.
Lando Norris membuktikan dia memiliki ketenangan itu. Memulai balapan dengan start yang kurang mulus di tengah kondisi trek basah, pembalap McLaren Mastercard Formula 1 Team tersebut perlahan menemukan ritmenya.
Tanpa celah dan nyaris tanpa kesalahan, pembalap asal Inggris itu melesat meninggalkan rival-rivalnya.
Dia menyentuh garis finis terdepan dengan keunggulan telak 14 detik dari Max Verstappen di posisi kedua. Kemenangan ini terasa kian emosional.
Selain menaklukkan salah satu sirkuit paling menantang di kalender balap, hasil di Sao Paulo resmi menggenapi catatan podium ke-50 sepanjang karier Norris di ajang jet darat.
"Balapan kali ini sangat berat. Start saya tidak terlalu mulus, ada banyak tantangan terutama karena kondisi lintasan," ungkap.
Baginya kunci keberhasilan kali ini sederhana, tetapi sulit dilakukan: tidak panik.
Sebagai OS dan Co-Creator of Performance bagi McLaren Mastercard F1 Team, Motul melihat kemenangan Lando Norris sebagai bukti nyata dari sebuah proses panjang
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