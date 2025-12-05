Sinergi Diperkuat, bank bjb Jalin Kolaborasi dengan Pemprov Kepri

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah kembali diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (5/12).

Kegiatan ini menjadi babak baru sinergi antara kedua pihak dalam mengakselerasi digitalisasi layanan publik dan meningkatkan pemanfaatan teknologi perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penandatanganan berlangsung di bjb T Tower, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M, Wakil Gubernur Prov Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si beserta jajaran pemerintah daerah serta para pimpinan bank bjb.

Momentum ini menegaskan kolaborasi bersama untuk membangun layanan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif bagi masyarakat Kepri.

Kesepakatan Bersama mengenai Layanan Jasa Perbankan ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan CEO Regional II bank bjb, Mohammad Mufti.

Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb, Mulyana, yang menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga untuk memastikan layanan keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama terkait Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Daerah Terintegrasi dilakukan antara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Abdullah, dan Pemimpin Cabang Batam bank bjb, Yusriyadi.

Kerja sama teknis ini menjadi fondasi untuk menghadirkan sistem pembayaran pajak yang modern dan terintegrasi.