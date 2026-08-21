Sinergi Federasi Serikat Pekerja BUMN dan Danantara untuk Transformasi yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Transformasi tidak hanya menyangkut perubahan strategi bisnis dan penguatan tata kelola, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia serta terciptanya hubungan industrial yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Semangat tersebut menjadi salah satu benang merah dalam forum yang mempertemukan Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen BUMN, Danantara, serta para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Forum tersebut menghadirkan beragam perspektif, namun dengan satu kesamaan pandangan: keberhasilan transformasi BUMN tidak dapat dipisahkan dari peran pekerja.

Oleh karena itu, pekerja dan serikat pekerja perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses transformasi dan pembangunan masa depan BUMN.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Bang Munir Muradi, membuka diskusi dari perspektif pekerja dengan menegaskan bahwa transformasi BUMN harus tetap menempatkan pekerja sebagai salah satu elemen penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan.

Menurutnya, serikat pekerja tidak seharusnya dipandang sebagai pihak yang berseberangan dengan manajemen. Sebaliknya, serikat pekerja harus ditempatkan sebagai mitra strategis yang bersama-sama menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.

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"Serikat pekerja bukan musuh manajemen, tetapi mitra strategis yang memperjuangkan hak pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan," ungkap Bang Munir Muradi dalam keterangan resmi.

Pandangan tersebut menjadi semakin relevan karena setiap proses transformasi perusahaan pada akhirnya akan memberikan dampak langsung terhadap pekerja.