Sinergi JRP dan ASDP Percepat Penanganan Korban KMP Batumandi

jpnn.com, JAKARTA - Jasaraharja Putera menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas insiden tenggelamnya KMP Batumandi.

Sebagai bentuk komitmen perlindungan dan pelayanan prima kepada masyarakat, JRP langsung berkoordinasi aktif dengan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, serta instansi terkait untuk memastikan percepatan penanganan hak-hak korban.

Guna memberikan kemudahan dan kepastian informasi bagi para korban maupun keluarga korban, JRP bersama ASDP dan pemangku kepentingan terkait telah mendirikan Posko Sinergi Pelayanan Klaim di lokasi terdekat dari area evakuasi.

Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi, pendataan, serta penerimaan dokumen pengajuan klaim asuransi secara terpadu.

Selain itu, pihak ASDP memastikan penggantian barang dan kendaraan pengguna jasa yang terdampak insiden KMP Batumandi.

Jasaraharja Putera telah menyerahkan santunan/klaim secara simbolis dan bertahap kepada sejumlah korban yang berkas administrasinya telah lengkap dan terverifikasi sesuai ketentuan.

Tim penilai dan verifikator PT Jasaraharja Putera saat ini terus menyisir dan memproses berkas dokumen klaim yang masuk. Verifikasi dilakukan secara transparan dan proaktif dengan berkomunikasi langsung para korban guna mempercepat kelengkapan data.

Bagi dokumen yang masih dalam proses, tim Posko Sinergi siap memberikan pendampingan penuh hingga proses pencairan klaim dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.