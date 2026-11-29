jpnn.com - Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat (Kadin Jabar) mengapresiasi penyelenggaraan Majalengka Economic Summit 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka bersama Kadin Kabupaten Majalengka, di Aula BKPSDM Kabupaten Majalengka, Rabu (25/11/2026).

Forum bisnis tersebut dinilai sebagai katalisator strategis yang berhasil mengonversi potensi daerah menjadi komitmen nyata, ditandai dengan penandatanganan 20 dokumen kesepakatan strategis oleh calon investor domestik maupun mancanegara dari Korea Selatan, Australia, Meksiko, hingga El Salvador.

Komite Tetap Bidang Investasi Kadin Jabar Tubagus Robby Saefarahman menilai sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha di Majalengka telah menunjukkan tata kelola promosi investasi yang progresif dan terukur.

"Kami di Kadin Jawa Barat sangat mengapresiasi langkah cepat dan terobosan Pemkab bersama Kadin Kabupaten Majalengka melalui forum ini," kata TB Robby Saefarahman dalam keterangan resminya, Sabtu (28/11/2026).

Robby mengatakan penandatanganan 20 dokumen kesepakatan strategis dengan investor lintas benua, mulai dari Korea Selatan hingga Amerika Latin dan Australia, menunjukkan bahwa iklim investasi di Majalengka semakin kompetitif dan dipercaya pasar global.

Menurut Robby, keberhasilan Majalengka menarik minat investor tidak terlepas dari kesiapan ekosistem kawasan serta dukungan konektivitas infrastruktur strategis di wilayah timur Jawa Barat, seperti beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan akses Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) maupun Cisumdawu.

Dia menekankan bahwa Kadin Jabar bersama Kadin Majalengka siap mengawal proses tindak lanjut dari kesepakatan tersebut agar terealisasi menjadi proyek fisik mulai awal 2027.

"Momentum ini harus dijaga bersama. Kadin Jabar akan terus bersinergi memfasilitasi komunikasi bisnis dan memastikan hambatan perizinan maupun teknis di lapangan dapat diminimalisasi, sehingga target realisasi proyek pada 2027 berjalan mulus dan menyerap tenaga kerja lokal secara optimal," tutur Robby.