Sinergi Kapolda dan Pangdam Menanam Pohon Bersama Pelajar SD di Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menanam pohon bersama pelajar SD dalam rangka memperkuat sinergi dan komunikasi antara TNI dan Polri di wilayah mereka.

Silaturahmi tersebut berlangsung di Markas Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Jumat (25/9/2026).

Kapolda datang bersama seluruh PJU Polda Riau. Sementara Pangdam, menyambut kedatangan Irjen Herry dengan seluruh petinggi Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Dalam kunjungan itu para pelajar dari SDN 42 Pekanbaru, SDN 68 Pekanbaru juga ikut memeriahkan meramaikan kegiatan.

Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai bersama para siswa bersama-sama melakukan penanaman ratusan bibit pohon.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi TNI-Polri. Serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan positif dan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Akhmadi Sabtu (26/9).

Akhmadi menjelaskan keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan kedekatan antara aparat dengan generasi muda.

“Silaturahmi antara pimpinan TNI dan Polri ini menjadi momentum untuk terus memperkuat koordinasi serta kerja sama dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Riau,” tuturnya. (mcr36/jpnn)