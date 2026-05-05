Sinergi Lintas Sektor, Upaya Tekan Stunting di Pedalaman Banten

jpnn.com, BANTEN - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) memperkuat sinergi untuk menekan angka stunting di wilayah pedalaman Lebak, Banten.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Saba Budaya Mendukbangga yang berlangsung pada 30 April hingga 1 Mei 2026 di Kecamatan Leuwidamar.

Program ini berfokus pada pemantauan pelaksanaan Bangga Kencana dan MBG 3B, khususnya bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan pihaknya menyalurkan bantuan langsung kepada keluarga berisiko stunting melalui program Bantuan Sembako GENTING.

“Kolaborasi bersama Kemendukbangga adalah komitmen kuat Baznas mengentaskan stunting di Indonesia. Kami sengaja turun ke pedalaman Lebak agar intervensi gizi tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).

Baznas juga menyalurkan 30 paket program Sehat Bertumbuh sebagai bagian dari intervensi kesehatan dan gizi di wilayah tersebut.

Bantuan tersebut akan diberikan secara berkelanjutan sebanyak 12 kali selama tiga bulan ke depan.

“Lewat penyaluran paket Sehat Bertumbuh yang berkesinambungan, kami berharap anak-anak di Leuwidamar tumbuh dengan gizi optimal,” kata Sodik.