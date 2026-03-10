Sinergi Lintas Sektoral, Doa Bersama-Santunan Akbar di Banten Kawal Asta Cita

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperkuat persatuan sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

Bison Indonesia bersama Blok Pelajar Politik Merdeka, Assalam Banten, serta Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan APKASI, Ditkrimsus Polda Banten, dan anggota DPRD Provinsi Banten menggelar kegiatan “Doa Bersama untuk Negeri” yang dirangkaikan dengan aksi sosial berskala besar.

Kegiatan yang dipusatkan di Provinsi Banten ini menjadi simbol harmonisasi antara aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mendukung program Asta Cita menuju visi Indonesia Emas.

Selain doa bersama, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim dan bantuan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menilai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pembangunan generasi muda perlu didukung sinergi berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Selain itu, mari kita doakan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto agar dapat menjalankan semua tugasnya sebagai kepala negara dengan baik,” ujar Andra Soni.

Ketua Umum Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang nyata, bukan sekadar seremoni.