Sinergi Pemda Halut & NHM Lahirkan Panen Raya Ikan Nila, Bukti Nyata Pemberdayaan Desa

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.

Salah satu langkah nyatanya dibuktikan melalui keberhasilan budidaya ikan nila sistem bioflok di Perikanan Modern Sadakah Farm yang dikelola oleh BUMDesa Toluaes, Desa Soahukum, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), perusahaan berhasil menginisiasi dan mendampingi budidaya ikan nila yang kini membuahkan hasil nyata.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Panen Raya Perdana pada Selasa, 1 September 2026, yang menghasilkan 2 ton ikan nila.

Pencapaian ini mendapat apresiasi luas dengan kehadiran Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., bersama jajaran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengurus BUMDes, kelompok pembudidaya, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak swasta, khususnya program NHM Peduli yang dinilai sangat efektif dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sinergi tripartit ini dianggap sebagai model kolaborasi yang ideal.

"Kami sangat bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen luar biasa PT NHM melalui program NHM Peduli. Sinergitas ini sangat luar biasa, di mana hampir separuh dari tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Halmahera Utara telah terbantu dan dilaksanakan secara nyata oleh program NHM Peduli.

Kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta seperti NHM inilah yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru di Halmahera Utara," ujar Kasman.