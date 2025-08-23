menu
Sinergi Pemerintah dan bank bjb, Hadirkan Hunian Layak untuk Rakyat

Sinergi Pemerintah dan bank bjb, Hadirkan Hunian Layak untuk Rakyat
Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb bersama bjb syariah menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi masyarakat dengan menggelar acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci bagi 1.080 debitur KPR Sejahtera FLPP.

Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata perbankan dalam memperkuat program pemerintah 3 Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia.

Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Rumah bukan sekadar bangunan, melainkan hak dasar setiap warga negara yang harus diakses seluruh lapisan masyarakat.

Acara berlangsung penuh semangat kebersamaan, dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 2, BP Tapera, serta para kepala daerah dari Sumedang, Majalengka, hingga Subang.

Selain pemerintah, kegiatan ini juga melibatkan asosiasi pengembang seperti REI, APERSI, ASPRUMNAS, APERNAS JAYA, dan HIMPERA.

Kehadiran asosiasi menegaskan bahwa keberhasilan program FLPP tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan, tetapi juga kesiapan pengembang menghadirkan rumah yang berkualitas dan sesuai standar.

Direktur Utama bank bjb terpilih, Yusuf Saadudin, menegaskan sektor perumahan adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sinergi pemerintah dan bank bjb mendukung kepemilikan hunian layak untuk rakyat.

