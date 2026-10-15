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Sinergi Smartin dan Uhamka Bangun Budaya Investasi Generasi Muda

Sinergi Smartin dan Uhamka Bangun Budaya Investasi Generasi Muda
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Smartin Investment Club di Uhamka. Foto: smartin

jpnn.com, JAKARTA - Banyak anak muda hari ini paham betul kalau investasi itu penting. Apalagi di tengah riuhnya godaan "cepat kaya" dari unggahan gaya hidup di media sosial.

Sayangnya, antara keinginan untuk mulai menanam modal dan mengeksekusinya di lapangan kerap kali berseberangan.

Langkah nyata untuk memangkas jarak tersebut lahir di Kampus A Limau Uhamka, Jakarta.

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PT. Smartin Advisor Sistem (SAS) merangkul Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) untuk membangun budaya investasi yang sehat dan realistis bagi generasi muda.

Langkah itu dipicu oleh realitas di lapangan. Survei internal di lingkungan Uhamka mencatat fakta menarik: 75% mahasiswa merasa klub investasi sangat dibutuhkan.

Mayoritas sepakat bahwa berinvestasi idealnya dimulai sejak dini.

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Namun, 45% dari mereka mengaku belum punya satu pun instrumen investasi.

Penghambat utamanya sederhana, yakni 60% belum paham peluang yang ada dan 35% terkendala modal.

PT. Smartin Advisor Sistem (SAS) merangkul Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) membangun budaya investasi yang sehat dan realistis bagi anak muda

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