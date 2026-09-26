Sinergi SMV Kemenkeu Genjot Produksi dan Ekspor Kemiri NTB Tembus Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sukatmo Padmosukarso berharap sinergi Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dapat membangun ekosistem kemiri Nusa Tenggara Barat (NTB) makin kuat, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga membuka akses ke pasar global.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat mendorong ekspor nasional, LPEI berperan memperkuat kesiapan produk dan pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Sukatmo menjelaskan kemiri NTB memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tambah tinggi.

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Kendati demikian, tantangan utamanya yakni menghubungkan potensi di tingkat petani dengan standar kualitas, pengolahan, dan akses pasar global.

"Melalui sinergi SMV, kami ingin membangun rantai nilai yang lebih kuat sehingga manfaat ekspor tidak hanya terlihat dari peningkatan transaksi, tetapi juga dirasakan oleh petani dan masyarakat di daerah,” ujar Sukatmo.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkolaborasi Special Mission Vehicle (SMV) menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi SMV Kementerian Keuangan Tahun 2026.

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Program ini dirancang untuk meningkatkan jumlah petani yang terlibat di Lombok, Sumbawa, dan Bima menjadi 550–720 orang serta menggenjot produksi secara bertahap hingga mencapai 2.400–3.600 ton per tahun.

Pendapatan petani dari program tersebut ditargetkan meningkat 20–25 persen disertai peningkatan efisiensi produksi sebesar 60–70 persen.