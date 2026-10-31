Sinergi Strategis, Peradi Profesional Kerja Sama dengan 43 Kampus Muhammadiyah
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (DPN Peradi Profesional) menandatangani kesepakatan dengan 43 perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah.
Peradi Prof dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH dan Ketua STIH PTM) se-Indonesia menandatangani perjanjian strategis itu di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, Yogyakarta, Sabtu, (31/10).
Ketua Umum DPN Peradi Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.
Dalam kesempatan itu, Yuhelson menyampaikan bahwa komitmen organisasi untuk memperkuat pendidikan profesi advokat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Dalam sambutan tertulisnya, Harris Arthur Hedar menegaskan pendidikan advokat harus dibangun di atas tiga landasan utama, yakni penguasaan ilmu hukum, kecakapan menjalankan profesi, dan integritas pribadi.
“Kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baiknya peraturan, tetapi juga oleh kualitas orang yang menjalankannya,” ungkapnya.
Menurut Peradi Profesional pendidikan advokat tidak cukup mengajarkan hukum dan keterampilan beracara.
“Pendidikan advokat harus membentuk keberanian moral, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap keadilan,” demikian pernyataan Harris Arthur.
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (DPN Peradi Profesional) menandatangani kesepakatan dengan 43 perguruan tinggi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kawal Program Pro-Rakyat di Magetan, Ibas Dorong Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
- Resmikan SMA Taruna Nusantara Cimahi, Prabowo Beri Pandangan Ini Soal Pendidikan
- Usung Semangat Persatuan, DPP AAI Nasional Bersatu Periode Baru Resmi Dikukuhkan
- Gerakan Guru Bangsa Diluncurkan, Gunakan Siluet Jokowi sebagai Logo
- Kemendikdasmen Ajak Masyarakat Jadikan Bahasa Indonesia Simbol Kedaulatan Bangsa
- Perkuat Tata Kelola Organisasi, Kemenimipas Melakukan Rotasi Jabatan