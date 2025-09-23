Sinergi Tim Dosen, Mahasiswa UBL & Kelompok Wanita Tani Hasilkan 'Smart Hydroponic'

jpnn.com, JAKARTA - Tim dosen dari Program Studi Teknik Elektro dan Akuntansi Universitas Budi Luhur (UBL), Jakarta melaksanakan serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Mereka berfokus pada pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) dengan mitra KWT Belimbing RW 03, Kelurahan Parung Serab, Kota Tangerang.

Tim pengabdian kepada masyarakat UBL terdiri dari para dosen yaitu Peby Wahyu Purnawan (Prodi Teknik Elektro), Nifty Fath (Prodi Teknik Elektro), dan Triana Anggraini (Prodi Akuntansi). Tim Universitas Budi Luhur juga melibatkan mahasiswa Prodi Teknik Elektro serta Prodi Teknologi Informasi yakni Dhimas Anggito W, Alraffi Putra, Ignasius Rifaldi Nodhe, Rayfanza Syahdan, Rido Saputra, dan Syahru Madani.

Peby Wahyu Purnawan menyatakan program itu mengintegrasikan teknologi IoT, hidroponik, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta energi terbarukan guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

“Seiring dengan berjalannya program, tim berhasil mengimplementasikan sistem otomatisasi pengendalian suhu di rumah pembibitan yang memungkinkan pengaturan suhu lebih stabil untuk pertumbuhan bibit,” ungkap Peby dikutip, Selasa (23/9).

Lebih jauh, Peby mengungkapkan tim UBL juga merancang teknologi smart hydroponic berbasis IoT yang memiliki fungsi sistem monitoring kandungan nutrisi, kondisi level air, serta terintegrasi dengan penyiraman pestisida nabati otomatis.

Sistem ini terhubung dengan solar panel sebagai sumber catu daya kelistrikan dan penerangan yang dibutuhkan pada area KWT.

“Kehadiran teknologi ini memberikan manfaat dan menjawab tantangan dari permasalahan yang dihadapi oleh pengurus KWT dalam pengelolaan pertanian hidroponik,” kata dia.