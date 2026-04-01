Sinergi untuk Keselamatan, JRP Perkuat Pemantauan Arus Balik Lintas Gilimanuk–Ketapang

jpnn.com, BANYUWANGI - Dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat pada periode arus balik Lebaran 2026, Jasaraharja Putera aktif berpartisipasi dalam mengoptimalkan pemantauan sejumlah titik strategis, termasuk pada jalur penyeberangan Gilimanuk–Ketapang yang menjadi salah satu titik krusial mobilitas antarwilayah dalam Operasi Ketupat Agung 2026.

Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Yossianis Marciano, Direktur SDM dan Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry Ardhi Ekapaty, Kapolres Banyuwangi AKBP Rofiq Ripto Himawan, Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa, serta perwakilan pemerintah daerah.

Kehadiran para pemimpin lintas instansi ini mencerminkan kuatnya sinergi dalam memastikan pengelolaan arus balik berjalan optimal, khususnya pada jalur penyeberangan dengan tingkat mobilitas tinggi.

Sebagai bagian dari ekosistem perlindungan dan pelayanan publik, PT Jasaraharja Putera berperan aktif dalam memastikan arus kendaraan dan penumpang di lintas Bali–Jawa tetap terkendali, aman, dan tertib.

Pemantauan dilakukan secara terpadu dengan fokus pada kepadatan lalu lintas, kelancaran proses penyeberangan, serta kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi risiko selama perjalanan arus balik.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris menyampaikan bahwa partisipasi aktif perusahaan dalam Operasi Ketupat Agung 2026 merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat kembali ke rumah dengan aman dan nyaman. Melalui semangat melayani sepenuh hati, kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak guna meminimalkan risiko perjalanan, khususnya di jalur padat seperti Gilimanuk–Ketapang,” ujarnya.

Selain melakukan pemantauan langsung di lapangan, PT Jasaraharja Putera menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir mendukung mobilitas masyarakat dengan memberikan perlindungan menyeluruh di setiap perjalanan.