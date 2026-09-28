Sinetron Terikat Janji hingga Arya Saloka Sabet Penghargaan di ITA 2026

jpnn.com - Puncak Indonesian Television Awards (ITA) 2026 telah digelar pada Sabtu (26/9) lalu.

Dipandu oleh trio host kenamaan Irfan Hakim, Fanny Ghassani, dan Anwar BAB, malam puncak ITA 2026 berlangsung meriah dan penuh kejutan.

Acara tersebut juga dimeriahkan oleh JKT48, Marion Jola, Ungu, Rony Parulian, hingga kolaborasi spesial dari bintang sinetron, dan program televisi terfavorit.

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Pada penyelenggaraan tahun ini, ITA 2026 menghadirkan total 10 kategori penghargaan.

Berdasarkan hasil voting yang melibatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia melalui public voting via aplikasi digital dan sosial media, sejumlah program dan figur publik berhasil membawa pulang trofi kemenangan.

Sinetron Terikat Janji dari RCTI tampil gemilang dengan memborong sejumlah penghargaan, termasuk kategori Sinetron Terpopuler.

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Kesuksesan tersebut turut diikuti oleh para bintang utamanya, yakni Arya Saloka yang dinobatkan sebagai Aktor Terpopuler dan Asha Assuncao terpilih sebagai Aktris Terpopuler.

Tak hanya itu, chemistry kuat yang mereka tampilkan lewat sinetron 'Terikat Janji' sebagai Sena dan Davina juga mengantarkan Arya Saloka dan Asha Assuncao memenangkan penghargaan sebagai Pasangan Terpopuler.