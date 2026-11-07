Singa Cup 2026: MilkLife Kickers Akhiri Perjalanan di Singa Cup dengan Amankan Peringkat Kedua

jpnn.com, SINGAPURA - MilkLife Kickers mengakhiri perjalanan di Singa Cup 2026 kategori Girls U14 dengan menempati posisi kedua.

Hasil tersebut dipastikan setelah wakil tuan rumah, Lion City Sailors, menang telak 9-0 atas wakil Australia, South Coast Baptist College, pada Jumat (6/11) sore.

Tambahan tiga poin dan sembilan gol dari pertandingan tersebut membuat Lion City Sailors mengambil alih posisi puncak klasemen yang sebelumnya ditempati MilkLife Kickers.

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Sebelumnya, MilkLife Kickers sempat memimpin klasemen pada hari kedua setelah meraih dua kemenangan atas wakil Singapura, BMW, dengan skor 8-0, serta wakil Australia, Fremantle City FC, dengan skor 5-1.

Namun, meski sama-sama mengoleksi sembilan poin dari tiga kemenangan, MilkLife Kickers harus turun ke posisi kedua karena kalah selisih gol dari Lion City Sailors.

Tim asal Singapura tersebut menutup fase grup dengan selisih gol +32, hasil dari 35 gol yang dicetak dan tiga kali kebobolan. Sementara itu, MilkLife Kickers mencatatkan selisih gol +24 dari 26 kalo memasukkan bola dan dua kali kebobolan.

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Pelatih MilkLife Kickers, Timo Scheunemann, menegaskan bahwa posisi di akhir turnamen bukan menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan tim dalam mengikuti Singa Cup 2026. Pelatih yang juga membawa Indonesia Garuda Pertiwi menjadi runner-up pada turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026 tersebut berharap, pengalaman menghadapi persaingan di level internasional dapat memotivasi para pemain untuk semakin giat berlatih dan meningkatkan kemampuan.

“Kalau bicara menang, semua pasti mau menang. Tetapi buat saya yang lebih penting adalah setelah dari Singa Cup ini, para pemain semakin termotivasi untuk terus fokus berlatih demi menaikkan level mereka.