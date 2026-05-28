Singapore Open 2026: Ada Kejutan di 16 Besar, Bukan Fajar/Fikri atau Kunlavut Vitidsarn

jpnn.com - SINGAPORE – Ganda putri Thailand, adik kakak Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard membuat kejutan besar di Singapore Open 2026 Super 750.

Peringkat 105 dunia itu menembus perempat final setelah menaklukkan ranking kedua dunia dari Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Aimsaard Bersaudara menang straight game 21-16, 21-19 di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5) siang WIB.

Itu merupakan kemenangan pertama Benyapa/Nuntakarn dari tiga pertemuan dengan Pearly/Thinaah.

Di 8 Besar besok, Benyapa/Nuntakarn akan berhadapan dengan pemenang laga derbi Jepang Arisa Igarashi/Chiharu Shida vs Ririna Hiramoto/Kokona Ishikawa.

Pada waktu yang bersamaan, ganda putra Indonesia peringkat ketiga dunia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengalahkan ganda Denmark ranking 15 Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dalam 40 menit, 21-13, 21-12.

Di perempat final besok, Fajar/Fikri ketemu duo Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Itu pasti seru!

Sementara itu, kabar kurang sedap datang dari nomor tunggal putra.