Singapore Open 2026: Alwi Farhan Cerita Momen Kunci Saat Memukul Nomor Satu Dunia
jpnn.com - Alwi Farhan menorehkan kemenangan besar di babak 16 besar Singapore Open 2026.
Tunggal putra berusia 21 tahun itu tampil impresif saat mengalahkan pemain nomor satu dunia, Shi Yu Qi (China).
Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5/2026), Alwi menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-16, 19-21, 21-14.
Hasil itu menjadi salah satu kemenangan paling berkesan dalam perjalanan karier Alwi Farhan.
Selepas pertandingan, pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu mengaku tetap berusaha menjaga keseimbangan emosi di tengah tekanan menghadapi pemain elite seprti Shi Yuqi.
"Pastinya saya senang dan bangga bisa mendapatkan pengalaman melawan pemain nomor satu dunia."
"Akan tetapi, perjalanan saya belum selesai, masih banyak tantangan ke depan, jadi saya harus tetap fokus," ucap Alwi.
Juara Indonesia Masters 2026 itu menyoroti perubahan pendekatan dalam gaya bermainnya.
Alwi Farhan menorehkan kemenangan besar di babak 16 besar Singapore Open 2026.
