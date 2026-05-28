Singapore Open 2026: Fajar/Fikri Sempat di Ambang Kekalahan sebelum Bangkit

jpnn.com - Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dipaksa melewati laga penuh tekanan sebelum memastikan tiket 16 besar Singapore Open 2026.

Ganda putra unggulan ketiga itu harus bertarung tiga gim saat menghadapi wakil Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5/2026).

Sempat kehilangan gim pertama, Fajar/Fikri akhirnya mampu bangkit dan mengunci kemenangan dengan skor 15-21, 21-17, 21-15.

Selepas pertandingan, Fajar mengakui permainan mereka belum berada dalam level terbaik sepanjang laga.

"Yang paling penting kami bersyukur bisa menang dan pertandingan berjalan lancar. Namun, secara permainan memang belum maksimal," ucapnya.

Menurutnya, terlalu banyak kesalahan sendiri membuat permainan pasangan Indonesia sulit berkembang sejak awal pertandingan.

Padahal, Fajar/Fikri sempat memegang kendali pada gim pertama sebelum lawan mencuri momentum lewat rentetan poin panjang.

"Kami banyak melakukan kesalahan sendiri," tambahnya.