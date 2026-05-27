Singapore Open 2026: Saat Momentum Jonatan Christie Mendadak Hilang
jpnn.com - Jonatan Christie harus menghentikan langkahnya lebih cepat pada ajang Singapore Open 2026.
Jojo -sapaan Jonatan- gagal melewati hadangan wakil India Prannoy H S di babak pertama turnamen BWF Super 750 itu.
Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5/2026), Jojo sebenarnya sempat membuka asa seusai merebut gim pertama dengan skor telak 21-10.
Namun, situasi berubah pada dua gim berikutnya. Prannoy mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga akhirnya menang 12-21, 18-21 dalam duel berdurasi 61 menit itu.
Seusai pertandingan, Jojo mengaku kondisi lapangan cukup memberi tantangan tersendiri sepanjang laga.
"Bermain di Singapore Open memang selalu ada situasi yang kadang menguntungkan, tetapi di sisi lain juga menyulitkan," ucapnya.
Peraih emas Asian Games 2018 itu merasa sudah mencoba berbagai cara untuk keluar dari tekanan, terutama saat tertinggal pada interval gim ketiga.
"Di gim ketiga saya sebenarnya sudah berusaha mencari cara supaya bisa lepas dari tekanan."
