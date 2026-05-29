Singapore Open 2026: Sempat Takut Antiklimaks, Alwi Farhan Justru Terbang ke 4 Besar

jpnn.com - Alwi Farhan terus melanjutkan perjalannya di Singapore Open 2026.

Tunggal putra Indonesia sukses melaju ke babak semifinal setelah menyingkirkan wakil Jepang Kodai Naraoka.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Jumat (29/5/2026), Alwi tampil solid dan menang dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-17 dalam waktu 56 menit.

Kemenangan tersebut memperpanjang laju impresif Alwi di turnamen level Super 750 itu.

Sebelumnya, pemain kelahiran Surakarta itu lebih dahulu mencuri perhatian setelah menaklukkan pemain nomor satu dunia Shi Yu Qi (China) di babak 16 besar.

Meski sedang berada dalam momentum positif, Alwi mengaku sempat dibayangi tekanan saat menghadapi Naraoka.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu takut gagal mempertahankan performa apik seusai menciptakan kejutan besar sehari sebelumnya.

"Pastinya saya bersyukur sekali bisa menang hari ini dan lolos ke semifinal pertama saya di level Super 750. Di gim kedua lawan sempat mendekat, tetapi saya berusaha tetap tenang dan mengendalikan pertandingan."