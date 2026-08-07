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Singapura Bermain Tanpa Sosok Penting, Timnas Indonesia Siap Manfaatkan?

Singapura Bermain Tanpa Sosok Penting, Timnas Indonesia Siap Manfaatkan?
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Skuad Timnas Singapura di Piala AFF 2026. Foto: X/FASingapore.

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat sedikit angin segar menjelang duel penentuan melawan Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026.

Tuan rumah dipastikan tidak bisa menurunkan salah satu pemain yang cukup berpengaruh di lini tengah.

Pertandingan Singapura vs Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.

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Laga tersebut menjadi penentu nasib kedua tim dalam perebutan tiket semifinal.

Kyoga Nakamura Absen

Pelatih Singapura Gavin Lee harus kehilangan Kyoga Nakamura yang dipastikan menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Absennya gelandang naturalisasi berdarah Jepang itu menjadi kerugian besar bagi The Lions. Sebab, selama fase grup berlangsung, Kyoga selalu menjadi pilihan utama di sektor tengah.

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Perannya bukan hanya membantu membangun serangan, tetapi juga menjadi penyeimbang permainan ketika Singapura kehilangan bola.

Lini Tengah Berubah

Kehilangan Kyoga membuat Gavin Lee harus mencari komposisi baru. Beberapa nama seperti Shah Shahiran, Hami Syahin, Joel Chew, hingga Glenn Kweh berpeluang mengisi posisi yang ditinggalkan pemain berusia 30 tahun tersebut.

Timnas Indonesia mendapat sedikit angin segar menjelang duel penentuan melawan Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026.

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