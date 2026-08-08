Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia

jpnn.com - Singapura akhirnya memastikan tempat di semifinal Piala AFF 2026 setelah melewati laga penuh tekanan kontra Timnas Indonesia.

The Lions bermain imbang 1-1 dengan Garuda pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8/2026) malam WIB.

Hasil tersebut sudah cukup bagi Singapura untuk mengamankan posisi kedua Grup A dengan koleksi delapan poin.

Timnas Indonesia harus puas berada satu tingkat di bawahnya dengan tujuh angka, sedangkan Vietnam keluar sebagai juara grup dengan 10 poin.

Jacob Mahler Akui Laga Sangat Berat

Bek Singapura Jacob Mahler mengakui pertandingan melawan Indonesia menjadi salah satu laga yang penuh tekanan.

Menurutnya, seluruh pemain memahami konsekuensi dari hasil pertandingan tersebut sehingga tidak ada ruang untuk kehilangan fokus.

"Jelas ini adalah pertandingan yang sangat berat. Kami sadar betul betapa pentingnya laga ini, bukan hanya bagi kami, tetapi juga keluarga dan seluruh penggemar Singapura," ucapnya.

Tiket Semifinal Jadi Target Utama

Singapura sempat tertinggal setelah Ragnar Oratmangoen mencetak gol pada menit ke-48. Namun, tak butuh waktu lama, enam menit berselang Singapura berhasil menyamakan kedudukan melalui sontekan Ilhan Fandi Ahmad.