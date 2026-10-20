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Singapura Respons Kritik M Lutfi Soal Kebakaran Hutan, Ungkit Keberanian Konfrontasi dengan RI

Singapura Respons Kritik M Lutfi Soal Kebakaran Hutan, Ungkit Keberanian Konfrontasi dengan RI
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Kebakaran hutan. Foto: supplied for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Mantan anggota DPR Singapura Calvin Cheng mengungkit sejarah masa lalu negaranya saat masih tergabung dengan Malaysia saat konfrontasi dengan Indonesia.

Saat mengomentari unggahan mantan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi terkait peran Singapura di balik perusahaan pembakar hutan di Indonesia, Cheng malah balik mengkritik sambil menyinggung konflik masa lalu dengan Indonesia.

"Kami tidak akan diintimidasi. Jika Malaysia dan Singapura takut, kami akan menyerah selama konfrontasi (Konfrontasi Indonesia-Malaysia era Orde Lama). Kami tidak akan menyerah sekarang," tulis Cheng di akun X pribadinya.

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Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi melontarkan kritik tajam pada Singapura terkait dengan isu kebakaran hutan maupun isu pasar modal.

Lutfi membeberkan fakta mengejutkan dari laporan Greenpeace Oktober 2026. Laporan tersebut mengungkap bahwa empat dari tujuh perusahaan pembakar hutan secara langsung terdaftar di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di Singapura.

Ia juga menyoroti model bisnis "kantor keluarga" (family office) di Singapura yang dinilai memfasilitasi penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan perusak lingkungan tersebut.

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"Mereka mendirikan perusahaan induk dan family office di Singapura dan mendaftarkan grup terbesar mereka di Bursa Singapura. Mengapa? Transfer pricing," ungkapnya.

"Mereka menjual komoditas mentah dari Indonesia ke perusahaan perdagangan mereka sendiri di Singapura untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri, merancangnya agar efisien pajak, membayar pajak penghasilan seminimal mungkin di Indonesia, sementara memarkir kekayaan mereka di Singapura."

Respons kritik M Lutfi soal kebakaran hutan, Singapura ungkit keberanian konfrontasi dengan Indonesia.

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