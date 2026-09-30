Singapura Siap Jegal Malaysia, Ilhan Fandi: Kami Harus Fokus

jpnn.com - BANDUNG - Laga panas menanti Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah melewati dua pertandingan di Jakarta, The Lions kini mengarahkan perhatian ke Bandung untuk menghadapi rival mereka, Malaysia.

Penyerang Singapura Ilhan Fandi mengaku sudah tidak sabar menantikan pertandingan tersebut. Baginya, duel melawan Malaysia bukan pertandingan biasa karena memiliki aroma rivalitas yang kuat di antara kedua negara.

"Ya, tentu saja. Setiap kali bertemu Malaysia, kami selalu menyebutnya sebagai laga derbi. Lawan Malaysia itu selalu jadi pertandingan yang besar," ujar Ilhan dikutip dari laman resmi FIFA.

Singapura dijadwalkan menghadapi Malaysia di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis (1/10). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi The Lions merebut poin penuh.

Sebelum menatap duel tersebut, Singapura berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Bangladesh. Hasil itu membuat Ilhan dan rekan-rekannya langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

"Sekarang saatnya kami pemulihan dan bersiap berangkat ke Bandung," kata Ilhan.

Di sisi lain, Ilhan sebenarnya masih memiliki satu target pribadi yang belum terwujud. Pemain berusia 23 tahun itu belum mencetak gol di turnamen kali ini.

Meski demikian, ia tidak ingin terlalu terobsesi dengan catatan pribadi. Menurut Ilhan, keberhasilan Singapura jauh lebih penting dibandingkan namanya tercantum di papan skor.