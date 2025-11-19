menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Singapura Tembus Putaran Final Piala Asia 2027 Mengikuti Langkah Timnas Indonesia

Singapura Tembus Putaran Final Piala Asia 2027 Mengikuti Langkah Timnas Indonesia

Singapura Tembus Putaran Final Piala Asia 2027 Mengikuti Langkah Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Ilhan Fandi seusai memastikan kemenangan Singapura atas Hong Kong pada menit ke-68 pada laga Kualifikasi Piala Asia 2027 di Kai Tak Stadium, Kowloon, Selasa (18/11). Foto: Dokumentasi FAS

jpnn.com, JAKARTA - Sepak bola Singapura membuat sejarah dengan tampil untuk kali pertama di putaran final Piala Asia 2027.

Kepastian tersebut didapatkan setelah tim berjuluk The Lions raih kemenangan dengan skor 2-1 atas Hong Kong di Kai Tak Stadium, Kowloon, Selasa (18/11).

Pada laga ini pemilik juara empat gelar Piala AFF tersebut tertinggal terlebih dahulu melalui Matt Orr di menit ke-14.

Baca Juga:

Singapura mampu bangkit dengan mencetak dua gol balasan melalui Shawal Anuar pada menit ke-63 dan Ilhan Fandi (68).

Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Gavin Lee itu menjadi pemuncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Asia 2027.

Tercatat Harris Harun dan kolega mampu mengungguli Hong Kong di posisi kedua kendati masih punya satu laga tersisa.

Baca Juga:

Bagi sepak bola Singapura hasil yang diraih merupakan sejarah baru mengingat kali terakhir tim asal Semenanjung Malaka itu tampil di Piala Asia pada 1984.

Pada saat itu Singapura mentas setelah menjadi tuan rumah ajang akbar sepak bola benua Kuning itu.

Singapura membuat sejarah baru dengan tampil tembus babak putaran final Piala Asia 2027 mengikuti langkah Timnas Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI