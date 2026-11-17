jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil menutup rangkaian pertandingan internasional November 2026 dengan kemenangan telak atas Singapura 7-0.

Vinicius Junior mencetak tiga gol pada babak pertama pertandingan persahabatan di Stadion Nasional Singapura, Kallang, Selasa (17/11), itu.

Selecao mendominasi permainan sejak awal. Mereka bahkan unggul empat gol sebelum turun minum.

Vinicius membuka keunggulan Brasil pada menit kedelapan setelah memanfaatkan umpan Bruno Guimaraes.

Penyerang Real Madrid itu menggandakan keunggulan melalui serangan balik cepat yang dibangun bersama Endrick di menit ke-14.

Lalu, Vinicius mencetak hattrick pada menit ke-20 setelah menerima umpan Estevao di dalam kotak penalti.

Brasil kian menjauh pada menit ke-30 melalui gol Endrick.

Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti untuk mengubah kedudukan menjadi 4-0.