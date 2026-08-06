Singapura vs Timnas Indonesia: Adu Ganas Ilhan Fandi dan Mitchell Baker

jpnn.com - Laga hidup-mati antara Singapura dan Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 dipastikan menghadirkan pertarungan menarik di lini depan.

Sorotan tertuju kepada dua penyerang yang sedang berada dalam performa terbaik, yakni Ilhan Fandi dan Mitchell Baker.

Duel Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam WIB.

Hasil pertandingan ini akan menentukan langkah kedua tim menuju babak semifinal.

Mesin Gol Andalan Masing-Masing Tim

Singapura menggantungkan harapan kepada Ilhan Fandi. Penyerang berusia 23 tahun itu sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak The Lions dengan koleksi dua gol.

Gol-gol tersebut lahir saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste.

Di kubu Indonesia, Mitchell Baker tampil lebih produktif. Striker berusia 19 tahun itu sudah mengoleksi empat gol dalam tiga pertandingan.

Tiga gol diborong Baker ketika Garuda membungkam Kamboja 5-1. Satu gol lainnya dicetak saat Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0.