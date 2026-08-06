menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Singapura vs Timnas Indonesia: Adu Ganas Ilhan Fandi dan Mitchell Baker

Singapura vs Timnas Indonesia: Adu Ganas Ilhan Fandi dan Mitchell Baker

Singapura vs Timnas Indonesia: Adu Ganas Ilhan Fandi dan Mitchell Baker
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Laga hidup-mati antara Singapura dan Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 dipastikan menghadirkan pertarungan menarik di lini depan.

Sorotan tertuju kepada dua penyerang yang sedang berada dalam performa terbaik, yakni Ilhan Fandi dan Mitchell Baker.

Duel Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam WIB.

Baca Juga:

Hasil pertandingan ini akan menentukan langkah kedua tim menuju babak semifinal.

Mesin Gol Andalan Masing-Masing Tim

Singapura menggantungkan harapan kepada Ilhan Fandi. Penyerang berusia 23 tahun itu sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak The Lions dengan koleksi dua gol.

Gol-gol tersebut lahir saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste.

Baca Juga:

Di kubu Indonesia, Mitchell Baker tampil lebih produktif. Striker berusia 19 tahun itu sudah mengoleksi empat gol dalam tiga pertandingan.

Tiga gol diborong Baker ketika Garuda membungkam Kamboja 5-1. Satu gol lainnya dicetak saat Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0.

Duel Singapura vs Timnas Indonesia tak hanya soal kemenangan. Adu tajam Ilhan Fandi dan Mitchell Baker bisa menjadi penentu hasil pertandingan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI