Singapura vs Timnas Indonesia: Garuda Siap Menembus Tembok The Lions?

jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi Singapura dalam laga paling menentukan di Grup A Piala AFF 2026.

Garuda akan bertandang ke Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), dengan satu target yang tak bisa ditawar, yakni membawa pulang kemenangan.

Situasi klasemen membuat Indonesia berada di bawah tekanan. Skuad asuhan John Herdman kini menempati peringkat ketiga dengan enam poin, tertinggal satu angka dari Singapura yang berada di posisi kedua.

Artinya, hasil imbang tidak akan cukup bagi Indonesia. Hanya tiga poin yang dapat mengantar Garuda melewati The Lions sekaligus merebut tiket ke babak semifinal.

Singapura Punya Pertahanan Sulit Ditembus

Selain bermain di kandang Singapura, Timnas Indonesia juga dipaksa mencari solusi untuk membongkar pertahanan lawan yang tampil konsisten sepanjang turnamen.

Dalam tiga pertandingan sebelumnya, The Lions hanya sekali memungut bola dari gawang sendiri. Vietnam yang mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0, bahkan gagal menemukan celah saat ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura.

Fakta tersebut menjadi pekerjaan besar bagi lini serang Garuda. Kesabaran dalam mengalirkan bola dan ketepatan memanfaatkan peluang akan menjadi faktor yang menentukan hasil pertandingan.

The Lions Tak Perlu Ambil Risiko

Berbeda dengan Indonesia yang wajib mengejar kemenangan, Singapura diprediksi akan bermain lebih pragmatis.