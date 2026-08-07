Singapura vs Timnas Indonesia: Garuda Siap Menembus Tembok The Lions?
jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi Singapura dalam laga paling menentukan di Grup A Piala AFF 2026.
Garuda akan bertandang ke Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), dengan satu target yang tak bisa ditawar, yakni membawa pulang kemenangan.
Situasi klasemen membuat Indonesia berada di bawah tekanan. Skuad asuhan John Herdman kini menempati peringkat ketiga dengan enam poin, tertinggal satu angka dari Singapura yang berada di posisi kedua.
Artinya, hasil imbang tidak akan cukup bagi Indonesia. Hanya tiga poin yang dapat mengantar Garuda melewati The Lions sekaligus merebut tiket ke babak semifinal.
Singapura Punya Pertahanan Sulit Ditembus
Selain bermain di kandang Singapura, Timnas Indonesia juga dipaksa mencari solusi untuk membongkar pertahanan lawan yang tampil konsisten sepanjang turnamen.
Dalam tiga pertandingan sebelumnya, The Lions hanya sekali memungut bola dari gawang sendiri. Vietnam yang mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0, bahkan gagal menemukan celah saat ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura.
Fakta tersebut menjadi pekerjaan besar bagi lini serang Garuda. Kesabaran dalam mengalirkan bola dan ketepatan memanfaatkan peluang akan menjadi faktor yang menentukan hasil pertandingan.
The Lions Tak Perlu Ambil Risiko
Berbeda dengan Indonesia yang wajib mengejar kemenangan, Singapura diprediksi akan bermain lebih pragmatis.
Timnas Indonesia menghadapi Singapura dalam laga paling menentukan di Grup A Piala AFF 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta
- Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia
- Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
- Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir
- Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
- John Herdman Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Terkadang Dewi Fortuna Tak Berpihak