Singapura vs Timnas Indonesia: Ilhan Fandi Ahmad Punya Jurus Hadapi Tekanan
jpnn.com - Singapura berada di ambang semifinal Piala AFF 2026. Namun, The Lions masih harus melewati satu ujian terakhir saat menjamu Timnas Indonesia di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).
Laga tersebut menjadi penentu nasib kedua tim di Grup A. Singapura menempati posisi kedua klasemen dengan koleksi tujuh poin, sedangkan Indonesia menguntit di peringkat ketiga dengan enam angka.
Kondisi itu membuat tuan rumah hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah ke fase gugur. Sebaliknya, Skuad Garuda wajib membawa pulang kemenangan apabila ingin peluang merebut gelar tetap hidup.
Ilhan Fandi Tak Ingin Terbebani
Di tengah besarnya tekanan pertandingan, penyerang andalan Singapura Ilhan Fandi Ahmad memilih menjaga pikirannya tetap jernih.
Top skor sementara The Lions di Piala AFF 2026 itu mengaku tidak ingin larut memikirkan besarnya pertandingan. Baginya, menikmati permainan tetap menjadi cara terbaik untuk mengeluarkan kemampuan maksimal di lapangan.
"Saat memasuki lapangan, saya hanya ingin menikmati pertandingan dan merasakan setiap momennya. Sejak pertama kali bermain sepak bola, itulah alasan utama saya terus mencintai olahraga ini," ujar Ilhan.
Ingin Membawa Singapura Melaju
Selain menikmati permainan, Ilhan mengaku memiliki motivasi lain yang selalu membuatnya tampil habis-habisan.
Striker berusia 23 tahun tersebut ingin membalas dukungan keluarga sekaligus membantu Singapura melangkah sejauh mungkin di Piala AFF 2026.
Jelang duel melawan Timnas Indonesia, Ilhan Fandi Ahmad mengungkap cara unik menghadapi tekanan. Apa jurus andalan bomber Singapura tersebut?
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