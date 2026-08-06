Singapura vs Timnas Indonesia: Rekor Kelam Menghantui Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia wajib memetik kemenangan saat menyambangi markas Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8/2026/2026).

Tiga poin menjadi harga mati bagi skuad asuhan John Herdman jika ingin mengamankan tiket ke babak semifinal.

Saat ini Indonesia mengoleksi enam poin dan masih tertahan di posisi ketiga klasemen Grup A.

Sementara itu, Singapura berada satu tingkat di atas dengan tujuh poin sehingga hasil imbang sudah cukup untuk membawa The Lions lolos ke empat besar.

Statistik Tak Memihak Garuda

Selain dibebani target menang, Timnas Indonesia juga harus mematahkan rekor yang selama ini menghantui saat bermain di kandang Singapura pada ajang Piala AFF.

Sejak edisi 2002, Garuda sudah enam kali tampil di markas The Lions. Hasilnya jauh dari memuaskan, yakni hanya sekali menang, dua kali bermain imbang, dan tiga kali menelan kekalahan.

Satu-satunya kemenangan Indonesia tercipta pada semifinal Piala AFF 2020. Saat itu, Garuda menundukkan Singapura dengan skor 4-2 pada leg kedua.