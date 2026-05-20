Singgung PDIP Menang Tender, Prabowo: Waktu Saya Enggak Berkuasa, Bu Mega Juga Bantu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat dibantu oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat dia tak menduduki jabatan apa pun.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, pada Rabu (20/5).

Mulanya, Prabowo menyebutkan tak menghalangi bila kader PDI Perjuangan mendapatkan tender proyek.

Dia juga meminta jajaran menterinya untuk bersikap adil kepada PDIP meski partai tersebut merupakan oposisinya.

Hal itu dilakukan karena Prabowo mengaku mengingat kebaikan Ketua Umum PDIP Megawati.

“Tenang saja, karena waktu saya enggak berkuasa, berkuasa Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi,” ucap Prabowo.

Prabowo bahkan mengatakan kondisinya saat itu luntang-lantung karena tak memiliki jabatan apa pun.

“Saya enggak berkuasa waktu itu alias luntang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu,” tuturnya.

