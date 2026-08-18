Singgung Pusat Perekonomian, Polisi Minta BEM UI Tak Berdemonstrasi di Bundaran HI

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tidak menggelar demonstrasi di Bundaran HI, karena lokasi itu masuk pusat perekonomian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman di Jakarta menjadi pusat ekonomi.

"Kami sama-sama mengetahui bahwa Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, Sudirman ini merupakan center of gravity yang ada di wilayah Jakarta,” kata Budi kepada awak media, Selasa (18/8).

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Dia menuturkan aktivitas ekonomi seperti perhotelan, perbelanjaan, hingga transportasi umum otomatis terganggu jika ada demonstrasi di Bundaran HI.

"Kita harus membangun empati, harus berpikir bahwa kegiatan aktivitas masyarakatnya juga hal yang penting,” ucapnya.

Kepolisian menyiapkan 9.242 personel menyikapi kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik dan aktivitas masyarakat lainnya.

"Ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel," kata dia.

Sebelumnya, BEM UI bakal menggelar demonstrasi yang dinamai Merebut Kemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8).