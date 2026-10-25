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Sinopsis Film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana

Sinopsis Film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana
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Shareefa Daanish dalam teaser poster film Datang Akan Pergi. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Datang Akan Pergi siap menghibur pencinta film horor Indonesia.

Tidak hanya menyeramkan, film yang disutradarai oleh Upi itu juga punya cerita yang kuat.

Berikut Sinopsis Film Datang Akan Pergi:

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Setelah tragedi hilangnya adik yang menghancurkan keluarganya, Bara hidup dalam rasa bersalah.

Saat merayakan perpisahan sekolah ke hutan bersama para sahabat, mereka bertemu sekelompok orang yang sedang melakukan ritual.

Niat bersenang-senang berubah menjadi bencana. Bara dihadapkan dengan ketakutan terbesarnya.

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Datang Akan Pergi merupakan produksi Starvision yang ditulis dan disutradarai oleh Upi, dari produser Chand Parwez Servia.

Lewat first look yang baru dirilis, film Datang Akan Pergi memperlihatkan kisah horor di antara banyaknya anak-anak muda yang hilang, dan petualangan misterius di tengah hutan.

Film terbaru yang berjudul Datang Akan Pergi siap menghibur pencinta film horor Indonesia.

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