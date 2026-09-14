Sinopsis Hungry Ghost Festival: Film Terbaru Endy Arfian, Fajar Nugra dan Aci Resti

jpnn.com, JAKARTA - Imam Darto kembali berkarya lewat film komedi horor yang berjudul Hungry Ghost Festival.

Diproduksi oleh MVP Pictures, dan disutradarai sekaligus ditulis Imam Darto, film itu memadukan humor, misteri, dan teror supranatural dengan kekayaan tradisi masyarakat Tionghoa-Indonesia.

Film Hungry Ghost Festival menceritakan tentang perjalanan Raka, seorang pemuda yang mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat tanpa identitas yang sah secara hukum.

Didorong rasa ingin tahu untuk mengetahui asal-usulnya, Raka bersama dua sahabatnya, Tintin dan Bobi, pergi ke Semarang untuk menelusuri asal-usul dirinya.

Namun, perjalanan yang yang awalnya dimaksudkan sebagai pencarian serius tentang identitas justru berubah menjadi petualangan penuh kekacauan ketika ketiganya tiba di tengah perayaan Hungry Ghost Festival.

Dengan karakter dan tingkah laku yang berbeda-beda, ketiganya kerap menghadapi berbagai situasi dengan cara yang tidak selalu tepat.

Kepanikan, kesalahpahaman, hingga usaha mereka menyelamatkan diri menghadirkan berbagai momen komedi di tengah situasi yang semakin mencekam.

Ketika sejumlah kepercayaan dan pantangan selama Ghost Month tanpa sengaja mereka langgar, perjalanan yang awalnya dipenuhi celotehan, dan kekonyolan perlahan berubah menjadi teror yang semakin nyata.