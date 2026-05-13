JPNN.com » Entertainment » Film » Sinqua Walls Dipastikan Terlibat dalam Sekuel Superman

Aktor Sinqua Walls. Foto: ANTARA/Instagram/sinquawalls

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Sekuel terbaru dari 'Superman' yang diberi judul 'Man of Tomorrow' dikabarkan akan menghadirkan aktor baru.

Dilansir The Hollywood Reporter, adapun pemeran baru yang terlibat yakni Sinqua Walls.

Akan tetapi, detil karakter yang akan diperankan Sinqua Walls belum terungkap secara gamblang.

Sekuel film Superman saat ini masih dalam proses syuting di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.

Nama Sinqua Walls dikenal saat membintangi serial televisi klasik Amerika Serikat pada 2000an, Friday Night Lights.

Pada 2024, dia tampil dalam serial Fight Night: The Million Dollar Heist bersama Kevin Hart, Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, dan Don Cheadle.

Selain serial, Sinqua Walls juga bermain pada film remake White Men Can't Jump yang tayang di platform Hulu dan Carry-On di Netflix, sebagai teman baik agen TSA Taron Egerton.

Pria berusia 41 tahun itu juga membintangi film komedi horor The Blackening.

Sumber Antara
