Sintya Marisca Jarang Balas Chat, Iskak Khivano Ungkap Cara Bangun Chemistry di Film CLBK

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sintya Marisca beradu akting dengan Iskak Khivano dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK).

Dalam film tersebut, mereka berperan sebagai pasangan kekasih bernama Ambar dan Raka.

Sintya Marisca mengungkapkan caranya membangun chemistry dengan Iskak Khivano sebagai sepasang kekasih.

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"Jadi, membangun chemistry sama Kak Khiva sebenarnya lumayan challenging," ujar Sintya Marisca di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Meski begitu, dia mengaku sifat Khiva, sapaannya, yang dewasa sangat membantu dalam membangun rasa nyaman.

"Tapi sangat terbantu ya, karena aku suka laki-laki yang punya sifat kebapak-bapakan," kata Sintya Marisca.

Dia lantas mengungkapkan cara yang dilakukan mendiang adik Gery Iskak itu, salah satunya adalah dengan mengirimkannya pesan singkat.

"Jadi sangat terbantu banget proses menjalin chemistry-nya tuh Khiva lumayan sering banget nge-chat aku," tuturnya.