Sinyal dari John Herdman, Luke Vickery Berpeluang Debut Lawan Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Laga Timnas Indonesia melawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 berpotensi menjadi momen spesial bagi Luke Vickery.

Penyerang berusia 20 tahun itu berpeluang mencatatkan penampilan perdana bersama Skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Vickery masuk dalam daftar 23 pemain yang dibawa John Herdman untuk turnamen tersebut.

Kehadirannya menjadi salah satu opsi baru di lini depan Timnas Indonesia, terutama untuk posisi sayap kanan.

Nama Vickery menjadi sorotan karena Herdman melihat karakter berbeda dalam diri pemain kelahiran Hawaii tersebut. Kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu menjadi modal yang dinilai bisa memberikan variasi dalam permainan Indonesia.

Herdman bahkan memberikan sinyal Vickery bisa mendapatkan menit bermain saat menghadapi Singapura.

"Maksud saya, itulah profil yang benar-benar kita butuhkan di posisi tersebut. Jadi, mari kita lihat apakah dia mendapatkan menit bermain," kata Herdman.