Sinyal Hilang dan Internet Tak Bisa Diakses, Ratusan Pelanggan Indosat Mengeluh

Indosat Ooredoo Hutchison. ilustras. Foto: Dokumen Humas Ooredoo.

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pengguna operator seluler Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengeluh di dunia maya pada Selasa (2/9) siang, akibat sinyal hilang dan internet tak bisa diakses.

Pantauan di media sosial X dan forum laporan gangguan downdetector.id menyebutkan keluhan paling banyak datang dari wilayah Semarang, Yogyakarta, Sleman, Jakarta, Surakarta, Surabaya, Ancol, Magelang, dan Klaten.

Para pelanggan menyebut kesulitan berkomunikasi lantaran ponsel tidak menampilkan sinyal sama sekali.

Berdasarkan laporan pengguna, sekitar 70 persen mengalami hilang sinyal total.

Lalu, 25 persen mengaku tidak bisa mengakses layanan internet seluler, sementara 6 persen menyebut mengalami total blackout atau mati total jaringan.

“@indosatim3 min sinyal indosat gimana ya ini dari siang bermasalah terus, sudah di restart sama saja,” tulis akun bernama @rdmrlnaaa di platform X.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Indosat Ooredoo Hutchison belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab gangguan maupun estimasi perbaikan layanan. (ant/jpnn)


Indosat Sukses Jaga Stabilitas Jaringan saat Lonjakan Trafik Data 21% pada Lebaran 2025

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

