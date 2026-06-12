Sinyal Wuling Menyiapkan Suksesor Air EV di Indonesia, Lihat Tuh Penampakannya

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik Indonesia berpeluang kedatangan model mungil baru dari Wuling Motors.

Sinyal itu menguat setelah nama Wuling Aira EV muncul dalam dokumen Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Berdasarkan data PDKI, nama tersebut didaftarkan oleh SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd. pada 8 April 2026.

Baca Juga: Strategi Wuling Melihat Pasar Mobil PHEV di Indonesia

Nama baru itu langsung memunculkan spekulasi bahwa Wuling tengah menyiapkan penerus Air EV di Indonesia.

Salah satu dugaan yang berkembang menyebut Wuling Aira EV merupakan versi lokal dari Hongguang Mini EV generasi terbaru yang meluncur di China pada Maret 2026.

Kehadiran mobil yang diduga menjadi generasi terbaru Air EV itu makin kuat, setelah wujudnya mejeng di salah satu area terbuka di Jakarta.

Model tampak dengan perubahan cukup besar dibanding Air EV, terutama desain yang lebih modern dan konfigurasi empat pintu yang membuat akses kabin belakang jauh lebih praktis.

Jika benar diboyong ke Indonesia, kehadiran empat pintu akan menjadi pembeda utama dibanding Wuling Air EV yang saat ini masih menggunakan desain dua pintu.